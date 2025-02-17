В Башкирии 14-летняя девочка родила ребенка

Самой молодой мамой в Башкирии в 2024 году стала девочка-подросток. Она родила ребенка в возрасте 14 лет. А вот самой возрастной мамой стала 52-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РБ.
В минувшем году в роддомах региона появились на свет 31 028 детей. Больше всего малышей родилось в Уфе — 9 679 новорожденных. На втором месте оказался Стерлитамак. Там врачи помогли родиться 2 149 малышам. Третью строчку занимает Нефтекамск (1 371 детей).
Известно, что самый маленький вес, с которым на свет появился ребенок, составляет 490 гр, а самый крупный малыш был весом 5 330 гр.
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