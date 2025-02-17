В Башкирии 14-летняя девочка родила ребенка

Самой молодой мамой в Башкирии в 2024 году стала девочка-подросток. Она родила ребенка в возрасте 14 лет. А вот самой возрастной мамой стала 52-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РБ.