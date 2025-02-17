В Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт

«Мониторинг продолжаем. Насколько позволяла погода, в течение недели делали несколько рейсов, в том числе по вывозу загрязненного грунта из труднодоступных мест — это СТ “Берег”, там, где полтора километра идти по пляжу, и пляжи Балаклавы», — уточнил он.