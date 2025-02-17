В Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт

«В настоящее время продолжается обезвреживание отходов. Компания, имеющая лицензию на утилизацию отходов, приступила к выполнению работ по утилизации. Они проходят под контролем федеральных надзорных органов и нашего департамента природных ресурсов», — отметила она.
В государственные контракты с подрядчиком были включены пункты, согласно которым после понижения класса опасности продукты переработки можно будет использовать как вторичное сырье.
«По завершении контракта вторичное сырье будет передано нашим севастопольским государственным учреждениям для использования в работе», — сказала Юлия Гаврилова.
На данный момент с прибрежной полосы Севастополя вывезено уже 679 тонн загрязненного грунта, отчитался директор Департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский. Новых масштабных выбросов мазута на берег с 14 января не происходит.
«Мониторинг продолжаем. Насколько позволяла погода, в течение недели делали несколько рейсов, в том числе по вывозу загрязненного грунта из труднодоступных мест — это СТ “Берег”, там, где полтора километра идти по пляжу, и пляжи Балаклавы», — уточнил он.
На данный момент работы по ликвидации последствий катастрофы в Севастополе приближаются к завершению, отметил губернатор Михаил Развожаев. Планируется в ближайшее время закупить заградительные боны для дополнительной защиты прибрежной полосы от нефтепродуктов.
В Крыму на сегодняшний день очистили от мазута 215 километров побережья, собрана 721 тонна загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в МЧС России.