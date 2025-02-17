У ребенка теперь дергается лицо: в Челябинской области пекинес перепугал и покусал шестилетнего мальчика

Жителю поселка Трубный Сосновского района придется заплатить за плохое поведение домашнего любимца. Пекинес мужчины обидел шестилетнего мальчика.
Породистая собачка оказалась не по размеру агрессивной. Она укусила ребенка за ногу и сильно испугала.
— У ребенка появилось чувство страха, при приближении собак ребенок прячется, появились непроизвольные подергивания лица, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
После жалобы матери мальчика прокурор обратился в суд. Суд поддержал семью и обязал владельца пекинеса выплатить семье ребенка компенсацию морального вреда — 80 тыс. рублей.