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Пьяный омич едва не зарезал приятеля на глазах у знакомых

Свидетели ссоры вызвали скорую и полицию.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском округе полицейские задержали мужчину, который на глазах у приятелей едва не зарезал кухонным ножом человека. Омич находится в реанимации в тяжелом состоянии. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Омич вместе с приятелями распивали спиртное у 37-летнего соседа на улице Рокоссовского. Вскоре гости покинули дом, а между хозяином и мужчиной завязался словесный конфликт.

Не успели знакомые омичей разойтись, как конфликт продолжился на улице — хозяин конфликта несколько раз ударил гостя кухонным ножом. Очевидцы вызвали скорую и полицию.

Омича доставили в больницу. На теле у 58-летнего мужчины зафиксировали колото-резаные раны. Сейчас он находится в реанимации.

Мужчину задержали и изъяли орудие преступления. На него завели уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Ранее омич был судим за кражи и аналогичное преступление.

Фигуранта дела заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее «КП Омск» сообщала, что житель Омской области попал ножом в легкое приятелю во время ссоры.