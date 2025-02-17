Пьяный омич едва не зарезал приятеля на глазах у знакомых

В Кировском округе полицейские задержали мужчину, который на глазах у приятелей едва не зарезал кухонным ножом человека. Омич находится в реанимации в тяжелом состоянии. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Омич вместе с приятелями распивали спиртное у 37-летнего соседа на улице Рокоссовского. Вскоре гости покинули дом, а между хозяином и мужчиной завязался словесный конфликт.
Не успели знакомые омичей разойтись, как конфликт продолжился на улице — хозяин конфликта несколько раз ударил гостя кухонным ножом. Очевидцы вызвали скорую и полицию.
Омича доставили в больницу. На теле у 58-летнего мужчины зафиксировали колото-резаные раны. Сейчас он находится в реанимации.
Мужчину задержали и изъяли орудие преступления. На него завели уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Ранее омич был судим за кражи и аналогичное преступление.
Фигуранта дела заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет колонии.
Ранее «КП Омск» сообщала, что житель Омской области попал ножом в легкое приятелю во время ссоры.