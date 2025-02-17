Жителя Первоуральска осудили за жестокое убийство двухлетней падчерицы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима жителя Первоуральска, признанного виновным в истязании и убийстве двухлетней падчерицы, сообщила свердловская прокуратура.
По информации прокуратуры, с октября по декабрь 2023 года 27-летний неоднократно судимый мужчина, испытывая личную неприязнь к двухлетней дочери сожительницы, систематически истязал ребенка, избивал его кулаками и ремнем. Помимо этого, обвиняемый связывал изоляционной лентой и скотчем руки и ноги девочки и оставлял в таком положении на несколько часов.
Днем 5 декабря 2023 года обвиняемый схватил ребенка рукой за шею, подтащил к кровати и, удерживая ее, не менее четырех раз прижал девочку лицом к поверхности матраса, после чего поднял ее за плечи на уровень своей головы и с силой бросил на пол комнаты. В результате, по данным прокуратуры, ребенок ударился головой о находящиеся в комнате металлические сани, а туловищем — о поверхность пола. В этот же день девочка скончалась от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей.
Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по статьям об убийстве малолетнего с особой жестокостью, незаконном лишении человека свободы и истязании с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего.
В ходе судебных прений гособвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 25 лет колонии. При этом, выступая с последним словом в суде, мужчина не признал вину, заявив, что девочка погибла не от его рук.
«С учетом позиции государственного обвинителя Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 6 месяцев», — говорится в сообщении.
Как уточнили в суде, с осуждённого также взыскано 1,2 миллиона рублей в пользу потерпевших.
В СУСК РФ по Свердловской области добавили, что по результатам психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.