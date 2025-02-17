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Пересадку костного мозга впервые провели в Башкирии троим детям

В Башкирии впервые троим маленьким пациентам провели уникальные операции.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии впервые провели операцию по пересадке костного мозга.. В 2024 году процедура была успешно проведена троим юным пациентам центра детской онкологии и гематологии РДКБ.

Как рассказал глава республиканского минздрава Айрат Рахматуллин, во всех трех случаях башкирским докторам помогали коллеги из московского центра Дмитрия Рогачева.

Одной из пациенток стала 10-летняя девочка. Она перенесла операцию хорошо, рассказали врачи.

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