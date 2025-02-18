В Иркутске отправили за решётку банду, похищавшую людей

За деньги трое горожан, одному из которых ещё не стукнуло 18 лет, вывозили в лес жителей Иркутска и региона и показательно «наказывали» их, снимая пытки на видео. Весь этот ужас — разборки наркоторговцев. Подробности сообщает сайт irk.aif.ru.
Отрезали палец.
Видео пыток и унижений криминальная троица отправляла заказчикам — как доказательства того, что они разобрались с «воришками». Куда потом уходило видео — вопрос. Не исключено, например, что оно могло использоваться для запугивания других клиентов интернет-магазина. Молодой человек, его товарищ и девушка таким образом работали на наркодельцов.
«В их обязанности входило решение конфликтных ситуаций с клиентами магазина, которые не выполняли установленные условия, — сообщают подробности в Следкоме по Иркутской области. — Они применяли к потерпевшим насилие и действия, унижающие их честь и достоинство, в том числе причиняли тяжкий вред здоровью и снимали все происходящее на камеру мобильных телефонов».
Подробности, которые сообщает прокуратура региона, наводят жуть. Так, летом 2023 года они похитили двух иркутян. Их вывезли в безлюдное место, жестоко избили. А одного из них оставили без части пальца и повредили ему машину. Но «разборки» с провинившимися продолжались недолго — всех троих криминальных дельцов задержала полиция.
Суд учёл все детали и роль каждого из членов банды. Так, лидер группы проведёт в колонии строгого режима 9 лет, его приятель получил 4 года общего режима, а девушка — 6 лет колонии. Кроме всего прочего, они должны выплатить 500 тысяч рублей морального вреда.
Банда была не одна.
Тут надо сказать, что таким образом разбираться с не заплатившими за товар — в традиции наркодельцов. Так, полгода назад в колонию отправилась другая банда, «работавшая» на тех же дельцов и теми же методами. Тогда подсудимых молодых людей было пятеро, и «исполняли обязанности» они больше полугода, с октября 2021 года по апрель 2022 года.
«Пытки и похищения людей шли по одному сценарию», — рассказывают в Следкоме.
Лидеру банды назначено наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет в колонии строго режима со штрафом 700 тысяч рублей. Двоим его подельникам — 15 и 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафами 600 и 400 тысяч рублей. Ещё одному — 8 лет строгого режима с ограничением свободы сроком 2 года, и пятому — 5 лет условно.
К тому времени уже прозвучал приговор в отношении ещё одного участника банды, дело которого рассматривалось отдельно — он получил 3 года 8 месяцев колонии строгого режима.