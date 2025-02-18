В Иркутске отправили за решётку банду, похищавшую людей

Тут надо сказать, что таким образом разбираться с не заплатившими за товар — в традиции наркодельцов. Так, полгода назад в колонию отправилась другая банда, «работавшая» на тех же дельцов и теми же методами. Тогда подсудимых молодых людей было пятеро, и «исполняли обязанности» они больше полугода, с октября 2021 года по апрель 2022 года.