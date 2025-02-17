Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в похищении школьницы

По данным окружных управлений СК и МВД, вечером 14 февраля в Екатеринбурге похитили 15-летнюю девочку, позже сотрудники угрозыска нашли школьницу, ее отправили в больницу на обследование, а подозреваемого в похищении задержали, против него возбудили уголовное дело. По уточнениям местных СМИ, девочка немая.