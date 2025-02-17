Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в похищении школьницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в похищении 15-летней девочки в столице Урала, сообщили журналистам в Свердловском областном суде.
«Суд ходатайство следователя удовлетворил, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 14 апреля», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что мужчине уже предъявлено обвинение, заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме.
По данным окружных управлений СК и МВД, вечером 14 февраля в Екатеринбурге похитили 15-летнюю девочку, позже сотрудники угрозыска нашли школьницу, ее отправили в больницу на обследование, а подозреваемого в похищении задержали, против него возбудили уголовное дело. По уточнениям местных СМИ, девочка немая.
Как пояснял РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, задержанный — 52-летний местный житель, в момент похищения он был в неадекватном состоянии.