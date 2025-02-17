Газовые махинации в Сырдарье: сотрудники АГНКС украли газ на полмиллиона долларов и пытались подставить проверяющих

Стоит отметить, что это далеко не первый случай незаконного использования газа этим же предприятием. Еще в 2024 году специалисты «Узэнергоинспекции» уже выявили подобные нарушения на двух других АГНКС, принадлежащих тому же руководителю. Тогда ущерб составил 28,3 миллиарда сумов (более 2,1 миллиона долларов).