Газовые махинации в Сырдарье: сотрудники АГНКС украли газ на полмиллиона долларов и пытались подставить проверяющих

Как оказалось, одних только махинаций с газом преступникам было недостаточно — сотрудники газовой заправки (АГНКС), вероятно, попытались подставить проверяющих, подбросив наркотики в их автомобиль.
Как все началось?
8 февраля инспекторы «Узэнергоинспекции» прибыли на одну из газовых заправок в Сырдарьинской области для проведения проверки. И сразу же начали происходить странные вещи.
Во время осмотра газового счетчика неизвестный человек выбежал из помещения с проводами в руках и скрылся. Проверка показала, что коммуникационный порт счетчика был цел, но имелись признаки внешнего вмешательства. Когда инспекторы сообщили, что счетчик необходимо демонтировать для проверки, руководство АГНКС попыталось этому воспрепятствовать.
Фальшивая подстава — подброс наркотиков?
И тут происходит еще более интересный поворот. Неожиданно на заправку прибывает оперативник местного ОВД, который проводит обыск автомобиля инспектора «Узэнергоинспекции» и заявляет, что нашел в нем подозрительное вещество. Инспектора немедленно задерживают и увозят с места происшествия.
Но вся схема развалилась после просмотра записей с камер наблюдения. Видео четко зафиксировало, что к машине инспектора подходил неизвестный человек и что-то оставил на переднем сиденье. В результате правоохранительные органы раскрыли инсценировку, которая, по всей видимости, была спланирована сотрудниками заправки.
Как воровали газ?
Последующая проверка показала, что данные, передаваемые со счетчика, подвергались внешнему вмешательству. По предварительным расчетам, ущерб государству составил 5,7 миллиарда сумов (около полумиллиона долларов). Все собранные материалы направлены в прокуратуру для правовой оценки и возбуждения дела.
Не первая афера
Стоит отметить, что это далеко не первый случай незаконного использования газа этим же предприятием. Еще в 2024 году специалисты «Узэнергоинспекции» уже выявили подобные нарушения на двух других АГНКС, принадлежащих тому же руководителю. Тогда ущерб составил 28,3 миллиарда сумов (более 2,1 миллиона долларов).
Теперь главный вопрос: кто этот влиятельный руководитель, которому даже прокуратура не указ?