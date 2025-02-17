Остановлен поиск 16-летней девушки с тату и пирсингом, пропавшей в Перми

Речь идёт о несовершеннолетней пермячке, которая исчезла и перестала выходить на связь 16 февраля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что девушка вышла из дома на бульваре Гагарина вечером и пропала. На следующий день поисковый отряд опубликовал фотографию девушки и её описание. Особыми приметами пропавшей выделяли татуировку на среднем пальце левой руки и пирсинг носа.