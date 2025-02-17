Остановлен поиск 16-летней девушки с тату и пирсингом, пропавшей в Перми

Поиск 16-летней девушки с татуировкой и пирсингом, которая ушла из дома и пропала в Перми, остановлен, сообщили в ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Речь идёт о несовершеннолетней пермячке, которая исчезла и перестала выходить на связь 16 февраля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что девушка вышла из дома на бульваре Гагарина вечером и пропала. На следующий день поисковый отряд опубликовал фотографию девушки и её описание. Особыми приметами пропавшей выделяли татуировку на среднем пальце левой руки и пирсинг носа.
Днём 17 февраля, через два часа после публикации ориентировки, волонтёры сообщили, что поиск девушки был остановлен. Пермяку нашли.
«Найдена! Жива!» — рассказали в поисковом отряде.
Подробности того, где находилась девушка, и как её удалось отыскать, в поисковом отряде не разглашают. В организации призвали снять репосты и поблагодарили неравнодушных пермяков за помощь в поисках.