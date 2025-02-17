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В Москве мужчина избил и обокрал незнакомца в переходе метро «Китай-город»

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мужчина напал на незнакомца и похитил его вещи в переходе станции метро «Китай-город» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Ночью 28-летний злоумышленник, находясь в северном подуличном переходе станции “Китай-город”, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, подошел к ранее незнакомому мужчине, напал на него, повалив пол, подверг избиению ногами, применив насилие, опасное для здоровья», — говорится в сообщении.

Избив мужчину, злоумышленник похитил его рюкзак, в котором находились телефон, два зарядных устройства, банковские карты и другое имущество. Пострадавший мужчина был госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред.

Как отметили в пресс-службе, действия фигуранта квалифицированы по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Санкция данной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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