По ходатайству Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, арест наложен на земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке «Миллениум парк» в городском округе Истра, три помещения в Москве, на улице Серпуховской вал (одно из них кадастровой стоимостью свыше 15 миллионов рублей), земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 миллионов рублей и Lamborghini Urus (около 25 миллионов рублей).
Суд арестовал недвижимость Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве «королевы марафонов» Елены Блиновской принял обеспечительные меры, наложив арест на ее имущество, в частности, на недвижимость в Москве, Подмосковье и Крыму, а также на ее автомобили Bentley и Lamborghini, следует из опубликованного определения суда.