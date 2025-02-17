Более 100 человек задержаны на Савёловском рынке в Москве

Около половины торговых точек резко закрылись перед началом проверки, многие продавцы просто убежали, бросив товар, передаёт корреспондент SHOT.
Далее сотрудники решат, кого доставить в военкомат, а кого — в центр временного содержания.
Силовики проверяют воинский учёт.
Около половины торговых точек резко закрылись перед началом проверки, многие продавцы просто убежали, бросив товар, передаёт корреспондент SHOT.
Далее сотрудники решат, кого доставить в военкомат, а кого — в центр временного содержания.