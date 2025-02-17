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Более 100 человек задержаны на Савёловском рынке в Москве

Силовики проверяют воинский учёт.

Источник: РИА "Новости"

Около половины торговых точек резко закрылись перед началом проверки, многие продавцы просто убежали, бросив товар, передаёт корреспондент SHOT.

Далее сотрудники решат, кого доставить в военкомат, а кого — в центр временного содержания.