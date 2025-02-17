Завершено расследование дела о гибели 46 человек на шахте Костенко в Караганде

«МСОГ под руководством спецпрокуроров Генеральной прокуратуры окончено расследование уголовного дела о гибели 46 горняков на шахте имени Костенко. Дело в отношении 10 фигурантов передано в суд по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ (часть 3 статьи 277 УК)», — написал Асылов в соцсети Х.