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Приставы на 45 дней закрыли пекарню, где мужчина пытался отравить ртутью знакомого

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы-исполнители по решению суда на 45 дней приостановили деятельность кафе-пекарни на Симферополском бульваре, где ранее мужчина пытался отравить ртутью в слойке своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Судебные приставы-исполнители Зюзинского отдела судебных приставов ГУ ФССП России по Москве приостановили деятельность кафе-пекарни на юго-западе Москвы после случая отравления ртутью», — сообщили в пресс-службе.

После громкого случая отравления сотрудники Роспотребнадзора установили грубые нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования: отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность, несоблюдение технологических процессов изготовления готовой пищевой продукции и другие, после чего суд в качестве административного наказания приостановил работу пекарни на 45 суток.

Судебный пристав опечатал точку общественного питания, индивидуальный предприниматель предупрежден об ответственности в случае неисполнения требований судебного акта.

Ранее выяснилось, что сам факт отравления ртутью в слойке в кафе-пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре не был связан с работой пекарни.