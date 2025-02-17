Приставы на 45 дней закрыли пекарню, где мужчина пытался отравить ртутью знакомого

«Судебные приставы-исполнители Зюзинского отдела судебных приставов ГУ ФССП России по Москве приостановили деятельность кафе-пекарни на юго-западе Москвы после случая отравления ртутью», — сообщили в пресс-службе.
После громкого случая отравления сотрудники Роспотребнадзора установили грубые нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования: отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность, несоблюдение технологических процессов изготовления готовой пищевой продукции и другие, после чего суд в качестве административного наказания приостановил работу пекарни на 45 суток.
Судебный пристав опечатал точку общественного питания, индивидуальный предприниматель предупрежден об ответственности в случае неисполнения требований судебного акта.
Ранее выяснилось, что сам факт отравления ртутью в слойке в кафе-пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре не был связан с работой пекарни.