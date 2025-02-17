Приставы на 45 дней закрыли пекарню, где мужчина пытался отравить ртутью знакомого

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы-исполнители по решению суда на 45 дней приостановили деятельность кафе-пекарни на Симферополском бульваре, где ранее мужчина пытался отравить ртутью в слойке своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Москве.