Жительница Башкирии избивала и морила голодом свою 5-летнюю дочь.

34-летняя жительница Нефтекамска предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с ребенком. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, мать 5-летней девочки в состоянии наркотического опьянения избивала ее, не занималась воспитанием, содержанием и обучением, оставляла одну дома без еды. Кроме того, в жилище обвиняемой находились знакомые, которые в присутствии малолетней употребляли спиртное и наркотики. Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.