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Жительница Башкирии избивала и морила голодом свою 5-летнюю дочь

Жительница Башкирии избивала и морила голодом свою 5-летнюю дочь.

Источник: Аргументы и факты

34-летняя жительница Нефтекамска предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с ребенком. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, мать 5-летней девочки в состоянии наркотического опьянения избивала ее, не занималась воспитанием, содержанием и обучением, оставляла одну дома без еды. Кроме того, в жилище обвиняемой находились знакомые, которые в присутствии малолетней употребляли спиртное и наркотики. Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.

Суд лишил ее родительский прав. Ребенка поместили в социальное учреждение.

Обвиняемая признала свою вину.