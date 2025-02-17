В Ростовской области задержали курьера, забравшего у пенсионерки 3 млн рублей

По указанию «знающего специалиста» женщина сняла все свои сбережения, а потом, поверив в рост своего «депозита», продала еще и квартиру. Все деньги забрал курьер, и с этого момента связь с советчицей оборвалась. Только тогда пострадавшая поняла, что стала жертвой аферистов.