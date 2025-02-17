В Ростовской области задержали курьера, забравшего у пенсионерки 3 млн рублей

В Таганроге задержали курьера, который помог мошеннице оставить 76-летнюю пенсионерку без денег и квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Всего, по данным полиции, пожилую таганроженку обманули на 3 млн рублей. Как выяснилось, изначально женщина опубликовала резюме на сайте, где предлагали работу на рынке ценных бумаг. После этого ей позвонила неизвестная и убедила вложиться для получения прибыли.
По указанию «знающего специалиста» женщина сняла все свои сбережения, а потом, поверив в рост своего «депозита», продала еще и квартиру. Все деньги забрал курьер, и с этого момента связь с советчицей оборвалась. Только тогда пострадавшая поняла, что стала жертвой аферистов.
— В итоге был задержан 61-летний житель Краснодарского края. У него изъяли часть похищенных денег, всего 550 тысяч рублей, и передали владелице. Сам мужчина во всем сознался. Он знал, что нарушает закон, но продолжал выполнять заказы преступников из-за легкого заработка, — рассказали в МВД.
Сейчас курьер находится под подпиской о невыезде, в его отношении завели дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.