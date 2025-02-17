В Башкирии мать морила голодом и избивала пятилетнюю девочку

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры РБ, мать, будучи в нетрезвом состоянии, била девочку и оставляла ее без еды в одиночестве. Женщина также не занималась воспитанием ребенка, ее обучением и содержанием. Девочка была свидетельницей застольев, во время которых употребляли наркотики и пили спиртное гости мамы.