Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии мать морила голодом и избивала пятилетнюю девочку

Жительница Башкирии избивала и морила голодом свою дочь.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске осудят 34-летнюю мать. Женщину обвиняют в жестоком обращении с ребенком.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры РБ, мать, будучи в нетрезвом состоянии, била девочку и оставляла ее без еды в одиночестве. Женщина также не занималась воспитанием ребенка, ее обучением и содержанием. Девочка была свидетельницей застольев, во время которых употребляли наркотики и пили спиртное гости мамы.

В ведомстве добавили, что женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.

Суд лишил мать родительских прав, а ребенка изъял из семьи и отправил в приют.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.