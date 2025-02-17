В Алматы на 11 лет посадили бывшего главного архитектора

Бывший глава управления городского планирования и урбанистики Алматы был задержан в июле 2023 года. Алмасхана Ахмеджанова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов. По материалам дела, он на предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний в 2020—2023 годах незаконно согласовал строительство трех многоквартирных жилых комплексов. В результате государству причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости земельных участков на сумму более 307 млн тенге.