В Омске суд рассмотрит дело о взятке экс-депутата горсовета

Следственный комитет по Омской области сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего депутата омского горсовета. Её обвиняют в получении взятки должностным лицом лично и через посредника в крупном размере.
По версии следствия, в ноябре 2022 года подсудимая предложила своей знакомой трудоустроить её помощницей за вознаграждение. За такую услугу лишь требовалось перечислять благодетельнице ежемесячно половину заработной платы. За полтора года обвиняемая получила более 838 тысяч рублей. На скамье подсудимых окажется Ирина Ковалёва.
По данным прокуроров, вину в совершении преступления экс-депутат признала частично, заявив, что полученные деньги расходовались по назначению, на осуществление депутатской деятельности.
Уголовное дело рассмотрит Куйбышевский районный суд Омска. Статья предусматривает наказание в виде лишение свободы до 12 лет и штраф до 4 млн рублей.