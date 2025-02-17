В Омске суд рассмотрит дело о взятке экс-депутата горсовета

По версии следствия, в ноябре 2022 года подсудимая предложила своей знакомой трудоустроить её помощницей за вознаграждение. За такую услугу лишь требовалось перечислять благодетельнице ежемесячно половину заработной платы. За полтора года обвиняемая получила более 838 тысяч рублей. На скамье подсудимых окажется Ирина Ковалёва.