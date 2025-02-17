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Девушка утонула в ванне в Борисове

Тело погибшей обнаружил ее молодой человек, сейчас специалисты выясняют причины ее гибели.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Молодая жительница Борисова утонула во время приема ванны, сообщили в Белорусском республиканском обществе спасения на водах (ОСВОД).

По данным организации, несчастный случай в районном центре произошел накануне — в воскресенье, 16 февраля.

Сообщается, что ночью она отправилась в ванную комнату и продолжительное время оттуда не выходила.

«Ее молодой человек, проснувшись, обнаружил девушку в ванне, после чего извлек тело из воды и вызвал скорую медицинскую помощь», — сказали в ОСВОД.

Там также уточнили, что в настоящее время специалисты выясняют причины гибели 24-летней гражданки.

Это второй такой случай в Беларуси за минувшие сутки. Так, по информации МЧС, утром 16 февраля в ванной комнате квартиры в Минске было найдено тело мужчины. По предварительным данным, его смерть тоже наступила от утопления.

несчастный случай