Девушка утонула в ванне в Борисове

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Молодая жительница Борисова утонула во время приема ванны, сообщили в Белорусском республиканском обществе спасения на водах (ОСВОД).
По данным организации, несчастный случай в районном центре произошел накануне — в воскресенье, 16 февраля.
Сообщается, что ночью она отправилась в ванную комнату и продолжительное время оттуда не выходила.
«Ее молодой человек, проснувшись, обнаружил девушку в ванне, после чего извлек тело из воды и вызвал скорую медицинскую помощь», — сказали в ОСВОД.
Там также уточнили, что в настоящее время специалисты выясняют причины гибели 24-летней гражданки.