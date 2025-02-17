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Суд продлил домашний арест инженеру «Гортранса» Екатеринбурга Фурсику

Свердловский областной суд продлил меру пресечения бывшему ведущему инженеру материально-технического снабжения екатеринбургского ЕМУП «Гортранс» Дмитрию Фурсику. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство — домашний арест Фурсику продлен по 17 мая 2025 года включительно. Постановление суда не вступило в законную силу», — говорится в сообщении.

Напомним, что Фурсик обвиняется органами предварительного расследования в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Еще одним фигурантом дела о взятках в «Гортрансе» является начальник филиала «Автобусные перевозки» Александр Хабаров. На прошлой неделе также задержали главу «Гортранса» Екатеринбурга Сергея Нугаева по подозрению в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусов. Его арестовали на два месяца, до 12 апреля.