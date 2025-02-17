Суд продлил домашний арест инженеру «Гортранса» Екатеринбурга Фурсику

Напомним, что Фурсик обвиняется органами предварительного расследования в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Еще одним фигурантом дела о взятках в «Гортрансе» является начальник филиала «Автобусные перевозки» Александр Хабаров. На прошлой неделе также задержали главу «Гортранса» Екатеринбурга Сергея Нугаева по подозрению в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусов. Его арестовали на два месяца, до 12 апреля.