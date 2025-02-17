В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира военного крыла ХАМАС в Ливане

«В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности самолеты ВВС атаковали район Сайды и ликвидировали террориста Мухаммада Шахина», — говорится в заявлении в Telegram-канале.
По данным ЦАХАЛ, убитый возглавлял оперативный отдел ХАМАС в Ливане и участвовал в планировании атак на территорию еврейского государства.
Израильская армия сообщала 15 февраля об ударе по командиру воздушного подразделения ливанского шиитского движения «Хезболла». Атака была совершена в ответ на его участие в запусках беспилотников в направлении израильской территории.