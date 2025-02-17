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В ЦАХАЛ заявили о ликвидации командира военного крыла ХАМАС в Ливане

Израильские ВВС нанесли удар по одному из командиров палестинского движения ХАМАС в районе Сайды на юге Ливана. Об этом 17 февраля сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Источник: Reuters

«В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности самолеты ВВС атаковали район Сайды и ликвидировали террориста Мухаммада Шахина», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

По данным ЦАХАЛ, убитый возглавлял оперативный отдел ХАМАС в Ливане и участвовал в планировании атак на территорию еврейского государства.

Израильская армия сообщала 15 февраля об ударе по командиру воздушного подразделения ливанского шиитского движения «Хезболла». Атака была совершена в ответ на его участие в запусках беспилотников в направлении израильской территории.