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Бывший замакима Актау Тимур Садвакасов задержан в Узбекистане

Находившийся в межгосударственном розыске Садвакасов задержан при попытке скрыться.

Источник: Агентство по финансовому мониторингу Казахстана

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Тимур Садвакасов Хабдуллаевич задержан пограничной службой Республики Узбекистан при попытке незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщило казахстанское Агентство по финансовому мониторингу.

В отношении Садвакасова возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Республику Узбекистан. По имеющейся информации, он водворен в следственный изолятор.

«В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой готовятся материалы в целях его экстрадиции из Республики Узбекистан», — сообщили в АФМ.

Ранее Тимуру Садвакасову было предъявлено обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере.

Эпизод касается резонансного дела компании «Тиолайн», владевшим месторождением циркониевых руд «Обуховское». Между руководителем компании Виктором Долгалевым и другими учредителями происходили многочисленные разногласия по поводу определения доли участия в месторождении, и распределения получаемого от него дохода.

По информации АФН, Долгалев через Садвакасова пытался подкупить должностных лиц правоохранительных органов для возбуждения уголовного дела против отдельных учредителей компании с целью оказания на них давления и отказа от законных требований.