Бывший замакима Актау Тимур Садвакасов задержан в Узбекистане

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Тимур Садвакасов Хабдуллаевич задержан пограничной службой Республики Узбекистан при попытке незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщило казахстанское Агентство по финансовому мониторингу.
В отношении Садвакасова возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Республику Узбекистан. По имеющейся информации, он водворен в следственный изолятор.
«В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой готовятся материалы в целях его экстрадиции из Республики Узбекистан», — сообщили в АФМ.
Ранее Тимуру Садвакасову было предъявлено обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере.
Эпизод касается резонансного дела компании «Тиолайн», владевшим месторождением циркониевых руд «Обуховское». Между руководителем компании Виктором Долгалевым и другими учредителями происходили многочисленные разногласия по поводу определения доли участия в месторождении, и распределения получаемого от него дохода.
По информации АФН, Долгалев через Садвакасова пытался подкупить должностных лиц правоохранительных органов для возбуждения уголовного дела против отдельных учредителей компании с целью оказания на них давления и отказа от законных требований.