Выезд на лед закончился трагедией: приморские водолазы достали из провалившегося под лед автомобиля тела двух мужчин

В Приморском крае водолазы извлекли из провалившегося под лед автомобиля тела двух мужчин. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное МЧС.
Трагедия произошла сегодня, 17 февраля, в северной части акватории Амурского залива в районе Тавричанского лимана. Автомобиль Toyota Probox с рыбаками провалился под лед. Никто не вынырнул. На место выдвинулись водолазы МЧС.
Позднее в ведомстве сообщили, что из провалившейся под лед машины извлекли тела погибших мужчин. Их передали сотрудникам полиции. Толщина льда в месте провала машины составляла всего около 3−5 сантиметров.
Спасатели МЧС России в очередной раз напоминают, что выезжать на лед категорически запрещено и смертельно опасно.