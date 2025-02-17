В Свердловской области закрыли две колонии строгого режима

— Учреждения были закрыты. Рентабельность этих колоний находилась на грани. В колонии № 54 вели лесозаготовку. Были попытки организовать другие производства, но контрагенты не хотели туда идти, — объяснил Александр Федоров. Также он добавил, что после закрытия ИК-54 сотрудники хотели перевестись в другие учреждения свердловского ГУФСИН. Некоторые намеревались уехать в Тюменскую область.