В Приморье два человека погибли при провале машины под лед

Ранее спасатели сообщали, что в понедельник в северной части акватории Амурского залива в районе Тавричанского лимана автомобиль провалился под лед, предположительно, там были люди. На место отправились водолазы МЧС России.
«В Приморье два человека погибли подо льдом. Водолазы МЧС России извлекли из автомобиля провалившегося под лёд тела двух мужчин, они были переданы сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.
По данным спасателей, толщина льда в месте провала составляла всего около 3−5 сантиметров.
В Приморье последнюю неделю воздух прогревается до плюсовых температур. Периодически в соцсетях появляются кадры провалившихся под лед акватории машин. Спасатели предупреждают об опасности выхода и выезда на лед.