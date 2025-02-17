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На участников массовой драки, напавших на росгвардейцев в Уфе, завели дело

Группа молодых людей устроила массовую драку возле ночного клуба.

Источник: Комсомольская правда

У ночного клуба в центре Уфы произошла массовая драка. Ее инициировали молодые люди, которым отказали во входе в заведение. Фейс-контроль попросил уфимцев уйти из-за сильного опьянения.

Недовольные мужчины стали драться, а позже один из них ударил сотрудника Росгвардии, прибывшего на место инцидента.

Как сообщили в СУ СКР по Башкирии, на участников потасовки, а также на уфимца, напавшего на росгвардейца, заведены уголовные дела по статьям «хулиганство, совершенное группой лиц» и «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

— В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, осуществляется сбор доказательственной базы, принимаются меры к установлению всех участников конфликта, — прокомментировали в ведомстве.

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