На участников массовой драки, напавших на росгвардейцев в Уфе, завели дело

Как сообщили в СУ СКР по Башкирии, на участников потасовки, а также на уфимца, напавшего на росгвардейца, заведены уголовные дела по статьям «хулиганство, совершенное группой лиц» и «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».