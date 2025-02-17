Глава челябинского района получил семь лет колонии за мошенничество

По данным пресс-службы регионального УФСБ, обвиняемый с июля 2019 по декабрь 2020 года, являясь советником по правовым вопросам и оказывая юрпомощь коммерческой организации, похитил 4,4 миллиона рублей путем выведения и обналичивания. Деньги предназначались для погашения долговых обязательств юрлица, в отношении которого велась процедура банкротства. Полученными деньгами обвиняемый распорядился в личных целях, хотя должен был передать их конкурсному управляющему организации.