Глава челябинского района получил семь лет колонии за мошенничество

ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев — РИА Новости. Суд приговорил к 7 годам колонии общего режима главу Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, обвиняемого в том, что, будучи адвокатом, похитил 4,4 миллиона рублей, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным пресс-службы регионального УФСБ, обвиняемый с июля 2019 по декабрь 2020 года, являясь советником по правовым вопросам и оказывая юрпомощь коммерческой организации, похитил 4,4 миллиона рублей путем выведения и обналичивания. Деньги предназначались для погашения долговых обязательств юрлица, в отношении которого велась процедура банкротства. Полученными деньгами обвиняемый распорядился в личных целях, хотя должен был передать их конкурсному управляющему организации.
«Златоустовский городской суд вынес приговор в отношении главы Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области… Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда», — говорится в сообщении.
Он признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Приговор в законную силу не вступил, поясняет пресс-служба УФСБ России.
Главой администрации Катав-Ивановского муниципального района с февраля 2021 года является Николай Шиманович.