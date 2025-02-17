В Кисловодске Владимира Зеленского оштрафовали за мат

ПЯТИГОРСК, 17 фев — РИА Новости. Прилюдно громко ругавшегося матом Владимира Зеленского оштрафовали в Кисловодске на 500 рублей, сообщается на сайте городского суда.
«Судья постановил признать Зеленского Владимира виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство), и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей», — говорится в документе.
Как установила инстанция, 24 января мужчина в общественном месте громко выражался грубой нецензурной бранью, им заинтересовалась полиция.
Смягчающим обстоятельством стало раскаяние обвиняемого в суде.