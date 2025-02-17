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Жительница Башкирии ранила супруга ножницами

Жительница Башкирии ранила супруга ножницами.

Источник: Башинформ

63-летняя жительница Белорецка подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений своему супругу. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в ноябре прошлого года в полицию пришла женщина и сообщила сотрудникам о том, что она в пылу ссоры с мужем сильно поранила его ножницами. Горожанка рассказала, что разногласия у них возникли на бытовой почве.

«Словесный конфликт принял крутой оборот — мужчина стремительно направился в сторону своей супруги. Та держала в руках ножницы, которыми она отрезала бирки от одежды. Ими она и нанесла один удар в грудь мужа. По словам женщины, приехавшая на место скорая помощь доставила белоречанина в больницу, а она сразу направилась в полицию сообщить о случившемся. Полицейские выяснили у врачей, что, действительно, 67-летний местный житель был госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки, прооперирован, и его жизни ничего не угрожает», — проинформировали в ведомстве.

Дальнейшая судебно-медицинская экспертиза заключила, что данное телесное повреждение классифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе допроса она полностью признала свою вину. Расследование уже завершили, а материалы передали для рассмотрения в суд.