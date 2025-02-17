Жительница Башкирии ранила супруга ножницами.

«Словесный конфликт принял крутой оборот — мужчина стремительно направился в сторону своей супруги. Та держала в руках ножницы, которыми она отрезала бирки от одежды. Ими она и нанесла один удар в грудь мужа. По словам женщины, приехавшая на место скорая помощь доставила белоречанина в больницу, а она сразу направилась в полицию сообщить о случившемся. Полицейские выяснили у врачей, что, действительно, 67-летний местный житель был госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки, прооперирован, и его жизни ничего не угрожает», — проинформировали в ведомстве.