Жительница Башкирии ранила супруга ножницами.

63-летняя жительница Белорецка подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений своему супругу. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в ноябре прошлого года в полицию пришла женщина и сообщила сотрудникам о том, что она в пылу ссоры с мужем сильно поранила его ножницами. Горожанка рассказала, что разногласия у них возникли на бытовой почве.
«Словесный конфликт принял крутой оборот — мужчина стремительно направился в сторону своей супруги. Та держала в руках ножницы, которыми она отрезала бирки от одежды. Ими она и нанесла один удар в грудь мужа. По словам женщины, приехавшая на место скорая помощь доставила белоречанина в больницу, а она сразу направилась в полицию сообщить о случившемся. Полицейские выяснили у врачей, что, действительно, 67-летний местный житель был госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки, прооперирован, и его жизни ничего не угрожает», — проинформировали в ведомстве.
Дальнейшая судебно-медицинская экспертиза заключила, что данное телесное повреждение классифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе допроса она полностью признала свою вину. Расследование уже завершили, а материалы передали для рассмотрения в суд.