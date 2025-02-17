Женщину осудили за убийство у себя дома в области Ұлытау

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемой в умышленном причинении смерти другому человеку (ч.1 ст. 99 УК РК) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Ұлытау. Согласно материалам дела, в октябре 2024 года подсудимая находилась у себя дома и распивала спиртные напитки со своим знакомым.
«В ходе возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений она взяла кухонный нож и нанесла удар в область грудной клетки потерпевшего. В результате полученных травм он скончался на месте происшествия», — установил суд.
В ходе судебного разбирательства вина подсудимой была подтверждена показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и вещественными доказательствами.
«Подсудимая полностью признала вину, раскаялась в содеянном и попросила смягчить наказание с учетом состояния ее здоровья», — отметили в суде.
При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние, противоправное поведение потерпевшего, ставшее поводом для преступления. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил казахстанку к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу.