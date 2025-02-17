Женщину осудили за убийство у себя дома в области Ұлытау

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемой в умышленном причинении смерти другому человеку (ч.1 ст. 99 УК РК) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Ұлытау. Согласно материалам дела, в октябре 2024 года подсудимая находилась у себя дома и распивала спиртные напитки со своим знакомым.