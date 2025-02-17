Виновник ДТП с двумя погибшими студентами рвется на свободу

Трагическое ДТП, в котором погибли два друживших с детства студента, случилось в Волгограде 30 сентября 2023 года. Водитель второго автомобиля бросил его на месте происшествия и скрылся. Виновником аварии Дзержинский райсуд признал Рагима Шыхалиева. Однако он своей вины не признает и требует отмены приговора. На очередную апелляционную жалобу облсуд до 21 февраля ждет возражений прокуратуры и пострадавших — родителей погибших парней.
Рев, визг, удар.
О том, что разыскивается Рагим Сиявуш Оглы Шыхалиев, пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области сообщила несколько дней спустя после аварии. Уточнялось, что молодой человек 1988 года рождения, среднего телосложения, на вид около 30−35 лет, ростом 170−175 см может иметь травмы, которые были получены при ДТП.
В СМИ уже ранее просочилась информация: мужчина — владелец люксового Mercedes GLS, который столкнулся с легковой иномаркой Kaiyi. Во втором автомобиле находились двое 19-летних студентов — Александр Песков и Артур Габриелян. Оба погибли. Возможно, их еще могли бы спасти медики, если бы водитель второго автомобиля не скрылся с места происшествия, а вызвал бригаду скорой.
Авария случилась на пересечении улиц Римского-Корсакова и улицы Продольной.
«По предварительной информации, водитель Mercedes Benz двигался по Продольной со стороны Осипенко. И на регулируемом перекрестке столкнулся с Kaiyi», — коротко сообщали тогда в региональном полицейском главке.
За несколько секунд до столкновения элитная иномарка попала на камеру видеонаблюдения.
Mercedes с ревом пронесся на бешенной скорости, раздался визг тормозов и звук удара металла о металл. Сам момент аварии на камеру не попал.
Дружили с детства.
По соцсетям удалось выяснить: Рагим Шыхалиев — выпускник академии МВД 2010 года. На своих страницах он делился снимками в полицейской форме, указывал, что работал в прокуратуре, выкладывал фото с экс-сотрудниками этого ведомства.
Но позже, опять же, судя по соцсетям, занялся бизнесом — на него открыто несколько ИП, чья деятельность связана со строительством и ремонтными работами. Он нередко пользовался услугами популярного сайта бесплатных объявлений, где выставлял на продажу автомобили премиум-класса и сдавал в аренду торговые площади.
Александр Песков и Артур Габриелян дружили с раннего детства. Они жили в одном Дзержинском районе, учились в одной 67-й школе.
Александр не был открытым человеком — его соцсети были доступны только близким друзьям. Артур Габриелян делился, что увлекается дизайном и готов создавать продающие сайты для клиентов — такой опыт у него уже был. И он продолжал развиваться, осваивать новые знания.
За рулем автомобиля находился Александр.
Ребят похоронили 3 октября. Рахима Шыгалиева задержали 7-го. 9 октября Дзержинский райсуд заключил его под стражу.
На заседание он пришел в капюшоне и медицинской маске. Однако его уже знали в лицо.
«Не понимал, что делал».
Суд над Шыхалиевым начался 16 мая 2024 года. Заседания несколько раз откладывались из-за неявки свидетелей обвинения. То, что гособвинитель зачитывал их показания, которые они давали в ходе следствия, судью не устраивало.
Адвокат Федор Эюбов делился с присутствующими в зале заседания журналистами — его подзащитный был в тот страшный день в машине вместе с девушкой. Он утверждает, что оставил место ДТП не потому, что был пьян. И состояние алкогольного опьянения не доказано экспертизой. В больницу он после аварии не обращался.
Рагиму просто стало плохо, когда он увидел, в каком состоянии парни в Kaiyi. И в те минуты он с трудом соображал, что творит. К тому же на какое-то время мужчина и сам потерял сознание. Отошел от китайской иномарки, потому что неважно себя чувствовал. А когда сознание к нему вернулось, выяснилось, что он находится уже далеко от места ДТП.
Пассажирка путалась в показаниях. Сначала говорила, что он что-то пил в барах, куда они заглядывали в тот вечер, затем призналась, что не помнит, пил ли вообще, после говорила, что все-таки пил. Подтверждала — ехали они в ту ночь на большой скорости, какой точно — не знает. И вспоминала, что после аварии слышала жуткие крики парней, находившихся во второй машине.
«Только превысил скорость».
Очевидцы рассказывали — они не видели самой аварии, только слышали страшный грохот. Когда бросились к месту ДТП, навстречу им шел мужчина, внешне похожий на подсудимого, но он ли — сказать не могут. Подойдя к перекрестку, увидели искореженную, залитую кровью китайскую легковушку с мертвыми парнями и брошенный Mercedes.
Гособвинитель в прениях потребовал приговорить Шыхалиева к 9,5 годам колонии и отстранить его от вождения на три года. Подсудимый счел такое наказание слишком жестоким.
В последнем слове он заявил, что сожалеет о случившемся и приносит соболезнования погибшим. Его собственная жизнь стала адом после этого ДТП. Он с первых дней расследования чувствовал к себе предвзятое отношение. А ведь когда был за рулем, то ехал на «зеленый» — это Александр Песков попытался проскочить перекресток на «красный», не рассчитывая, что кто-то еще окажется на дороге в столь поздний час.
«Единственное, в чем я виновен — это превышение скорости на каких-то 13 км. И за это меня хотят почти на 10 лет лишить свободы? Это нечестно!» — возмущался Шыхалиев.
На этой же версии он настаивает, подавая многочисленные апелляции на решение Дзержинского райсуда, который 24 декабря 2024 года отправил его в колонию на девять лет и лишил права управления автомобилями на два года.
Дата рассмотрения очередной апелляционной жалобы пока не назначена.