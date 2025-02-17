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Виновник ДТП с двумя погибшими студентами рвется на свободу

Волгоградец утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора и единственная его вина — превышение скорости, да и то, незначительное.

Источник: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Трагическое ДТП, в котором погибли два друживших с детства студента, случилось в Волгограде 30 сентября 2023 года. Водитель второго автомобиля бросил его на месте происшествия и скрылся. Виновником аварии Дзержинский райсуд признал Рагима Шыхалиева. Однако он своей вины не признает и требует отмены приговора. На очередную апелляционную жалобу облсуд до 21 февраля ждет возражений прокуратуры и пострадавших — родителей погибших парней.

Рев, визг, удар.

О том, что разыскивается Рагим Сиявуш Оглы Шыхалиев, пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области сообщила несколько дней спустя после аварии. Уточнялось, что молодой человек 1988 года рождения, среднего телосложения, на вид около 30−35 лет, ростом 170−175 см может иметь травмы, которые были получены при ДТП.

В СМИ уже ранее просочилась информация: мужчина — владелец люксового Mercedes GLS, который столкнулся с легковой иномаркой Kaiyi. Во втором автомобиле находились двое 19-летних студентов — Александр Песков и Артур Габриелян. Оба погибли. Возможно, их еще могли бы спасти медики, если бы водитель второго автомобиля не скрылся с места происшествия, а вызвал бригаду скорой.

Авария случилась на пересечении улиц Римского-Корсакова и улицы Продольной.

«По предварительной информации, водитель Mercedes Benz двигался по Продольной со стороны Осипенко. И на регулируемом перекрестке столкнулся с Kaiyi», — коротко сообщали тогда в региональном полицейском главке.

За несколько секунд до столкновения элитная иномарка попала на камеру видеонаблюдения.

Mercedes с ревом пронесся на бешенной скорости, раздался визг тормозов и звук удара металла о металл. Сам момент аварии на камеру не попал.

Дружили с детства.

По соцсетям удалось выяснить: Рагим Шыхалиев — выпускник академии МВД 2010 года. На своих страницах он делился снимками в полицейской форме, указывал, что работал в прокуратуре, выкладывал фото с экс-сотрудниками этого ведомства.

Но позже, опять же, судя по соцсетям, занялся бизнесом — на него открыто несколько ИП, чья деятельность связана со строительством и ремонтными работами. Он нередко пользовался услугами популярного сайта бесплатных объявлений, где выставлял на продажу автомобили премиум-класса и сдавал в аренду торговые площади.

Александр Песков и Артур Габриелян дружили с раннего детства. Они жили в одном Дзержинском районе, учились в одной 67-й школе.

Александр не был открытым человеком — его соцсети были доступны только близким друзьям. Артур Габриелян делился, что увлекается дизайном и готов создавать продающие сайты для клиентов — такой опыт у него уже был. И он продолжал развиваться, осваивать новые знания.

За рулем автомобиля находился Александр.

Ребят похоронили 3 октября. Рахима Шыгалиева задержали 7-го. 9 октября Дзержинский райсуд заключил его под стражу.

На заседание он пришел в капюшоне и медицинской маске. Однако его уже знали в лицо.

«Не понимал, что делал».

Суд над Шыхалиевым начался 16 мая 2024 года. Заседания несколько раз откладывались из-за неявки свидетелей обвинения. То, что гособвинитель зачитывал их показания, которые они давали в ходе следствия, судью не устраивало.

Адвокат Федор Эюбов делился с присутствующими в зале заседания журналистами — его подзащитный был в тот страшный день в машине вместе с девушкой. Он утверждает, что оставил место ДТП не потому, что был пьян. И состояние алкогольного опьянения не доказано экспертизой. В больницу он после аварии не обращался.

Рагиму просто стало плохо, когда он увидел, в каком состоянии парни в Kaiyi. И в те минуты он с трудом соображал, что творит. К тому же на какое-то время мужчина и сам потерял сознание. Отошел от китайской иномарки, потому что неважно себя чувствовал. А когда сознание к нему вернулось, выяснилось, что он находится уже далеко от места ДТП.

Пассажирка путалась в показаниях. Сначала говорила, что он что-то пил в барах, куда они заглядывали в тот вечер, затем призналась, что не помнит, пил ли вообще, после говорила, что все-таки пил. Подтверждала — ехали они в ту ночь на большой скорости, какой точно — не знает. И вспоминала, что после аварии слышала жуткие крики парней, находившихся во второй машине.

«Только превысил скорость».

Очевидцы рассказывали — они не видели самой аварии, только слышали страшный грохот. Когда бросились к месту ДТП, навстречу им шел мужчина, внешне похожий на подсудимого, но он ли — сказать не могут. Подойдя к перекрестку, увидели искореженную, залитую кровью китайскую легковушку с мертвыми парнями и брошенный Mercedes.

Гособвинитель в прениях потребовал приговорить Шыхалиева к 9,5 годам колонии и отстранить его от вождения на три года. Подсудимый счел такое наказание слишком жестоким.

В последнем слове он заявил, что сожалеет о случившемся и приносит соболезнования погибшим. Его собственная жизнь стала адом после этого ДТП. Он с первых дней расследования чувствовал к себе предвзятое отношение. А ведь когда был за рулем, то ехал на «зеленый» — это Александр Песков попытался проскочить перекресток на «красный», не рассчитывая, что кто-то еще окажется на дороге в столь поздний час.

«Единственное, в чем я виновен — это превышение скорости на каких-то 13 км. И за это меня хотят почти на 10 лет лишить свободы? Это нечестно!» — возмущался Шыхалиев.

На этой же версии он настаивает, подавая многочисленные апелляции на решение Дзержинского райсуда, который 24 декабря 2024 года отправил его в колонию на девять лет и лишил права управления автомобилями на два года.

Дата рассмотрения очередной апелляционной жалобы пока не назначена.