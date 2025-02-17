Виновник ДТП с двумя погибшими студентами рвется на свободу

Рагиму просто стало плохо, когда он увидел, в каком состоянии парни в Kaiyi. И в те минуты он с трудом соображал, что творит. К тому же на какое-то время мужчина и сам потерял сознание. Отошел от китайской иномарки, потому что неважно себя чувствовал. А когда сознание к нему вернулось, выяснилось, что он находится уже далеко от места ДТП.