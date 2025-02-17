В Китае присвоившего $34 млн коррупционера приговорили к смертной казни

Приговор Лю Ханьдуну вынесен с отсрочкой исполнения на два года. Он пожизненно лишен политических прав, незаконно полученные им активы конфискованы в пользу государства. После истечения двухлетнего срока приговор будет заменен на пожизненное заключение, если за это время осужденный не совершит иные преступления.
С 1999 по 2023 год Лю Ханьдун занимал различные посты в восточной китайской провинции Цзянсу и ее административном центре Нанкине. За взятки он оказывал услуги третьим лицам в вопросах землевладения, ведения бизнеса, налогов и продвижения по службе. Действия экс-чиновника причинили «значительный ущерб интересам государства и народа», указал суд.
Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина. Одним из лозунгов антикоррупционной борьбы стал призыв председателя КНР «бить мух и тигров» — выявлять коррупцию на всех уровнях. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании были лишены постов и получили тюремные сроки (вплоть до пожизненных) официальные лица высокого уровня, руководители крупных компаний и рядовые чиновники.