Умерла мать убитого на Кубани аниматора Кирилла Чубко. Женщина скончалась 16 февраля. Об этом kuban.aif.ru сообщил брат вдовы Дарьи Чубко Матвей.
Причиной смерти матери Кирилла Чубко стал инфаркт.
Напомним, убийство аниматоров произошло вечером 28 апреля 2023 года. Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались с очередного мероприятия. В какой-то момент машина угодила в яму. На помощь пришли трое мужчин — Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и анатолий Двойников. Позже, по данным следствия, они убили Кирилла и Татьяну, забрали деньги с украшениями, а машину сожгли.
В настоящее время обвиняемых судят. Следующее заседание пройдет 26 февраля. Один из обвиняемых, Демьян Кеворкьян, вину не признает и требует доказательств.