Умерла мать убитого на Кубани аниматора Кирилла Чубко

Напомним, убийство аниматоров произошло вечером 28 апреля 2023 года. Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались с очередного мероприятия. В какой-то момент машина угодила в яму. На помощь пришли трое мужчин — Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и анатолий Двойников. Позже, по данным следствия, они убили Кирилла и Татьяну, забрали деньги с украшениями, а машину сожгли.