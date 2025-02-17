В Ватикане назвали сложным состояние госпитализированного папы римского

«Результаты исследований, проведенных в последние дни и сегодня, продемонстрировали полимикробную инфекцию дыхательных путей, которая привела к изменению терапии, — говорится в сообщении. — Все исследования, проведенные на сегодняшний день, свидетельствуют о сложной клинической картине, которая потребует пребывания в больнице».