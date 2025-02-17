Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ватикане назвали сложным состояние госпитализированного папы римского

Результаты исследований госпитализированного с инфекцией дыхательных путей папы Римского Франциска свидетельствуют о «сложной клинической картине», передает ANSA со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Источник: РИА "Новости"

«Результаты исследований, проведенных в последние дни и сегодня, продемонстрировали полимикробную инфекцию дыхательных путей, которая привела к изменению терапии, — говорится в сообщении. — Все исследования, проведенные на сегодняшний день, свидетельствуют о сложной клинической картине, которая потребует пребывания в больнице».

Там добавили, что Франциск находится в «хорошем настроении» — он отдохнул, позавтракал и «посвятил себя чтению ежедневных газет».

Как уточнил ABC News, понтифика госпитализировали в пятницу в Университетскую клинику Агостино Джемелли в Риме в удовлетворительном состоянии после обострения бронхита. По данным издания, ранее папе римскому удалили часть легкого из-за инфекции.