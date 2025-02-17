В Ватикане назвали сложным состояние госпитализированного папы римского

«Результаты исследований, проведенных в последние дни и сегодня, продемонстрировали полимикробную инфекцию дыхательных путей, которая привела к изменению терапии, — говорится в сообщении. — Все исследования, проведенные на сегодняшний день, свидетельствуют о сложной клинической картине, которая потребует пребывания в больнице».
Там добавили, что Франциск находится в «хорошем настроении» — он отдохнул, позавтракал и «посвятил себя чтению ежедневных газет».
Как уточнил ABC News, понтифика госпитализировали в пятницу в Университетскую клинику Агостино Джемелли в Риме в удовлетворительном состоянии после обострения бронхита. По данным издания, ранее папе римскому удалили часть легкого из-за инфекции.