Пострадавшие в массовом ДТП на Комсомольском мосту в Омске остаются в больнице

Утром 14 февраля на Комсомольском мосту в Омске произошло массовое ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого пострадали 11 человек. Трое из них до сих пор находятся в больнице. Об этом сообщили журналистам «Комсомольской правды» в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.
«Трое остаются под наблюдением медиков, состояние удовлетворительное, получают всю необходимую помощь. Характер травм и конкретные медицинские манипуляции, входящие в медицинскую помощь, мы не разглашаем», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что авария произошла около 07:50 14 февраля на Комсомольском мосту с участием двух пассажирских автобусов. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело.