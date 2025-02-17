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Пострадавшие в массовом ДТП на Комсомольском мосту в Омске остаются в больнице

Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Источник: прокуратура Омской области

Утром 14 февраля на Комсомольском мосту в Омске произошло массовое ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого пострадали 11 человек. Трое из них до сих пор находятся в больнице. Об этом сообщили журналистам «Комсомольской правды» в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.

«Трое остаются под наблюдением медиков, состояние удовлетворительное, получают всю необходимую помощь. Характер травм и конкретные медицинские манипуляции, входящие в медицинскую помощь, мы не разглашаем», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что авария произошла около 07:50 14 февраля на Комсомольском мосту с участием двух пассажирских автобусов. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело.