Пострадавшие в массовом ДТП на Комсомольском мосту в Омске остаются в больнице

Утром 14 февраля на Комсомольском мосту в Омске произошло массовое ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого пострадали 11 человек. Трое из них до сих пор находятся в больнице. Об этом сообщили журналистам «Комсомольской правды» в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.