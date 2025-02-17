Водолазы заделали две из трех пробоин на аварийном танкере Koala

После, 11 февраля, Минтранс России сообщил, что при обследовании аварийного танкера Koala не было зафиксировано утечек нефтепродуктов. Отмечалось, что специалисты Морспасслужбы работают над вопросом откачки 130 тыс. т мазута, который находится на борту потерпевшего крушение судна. Тогда же отмечалось, что по распоряжению капитана морского порта Усть-Луга Игоря Золотых собственника танкера Koala обязали удалить судно из акватории в течение трех месяцев.