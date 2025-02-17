Водолазы заделали две из трех пробоин на аварийном танкере Koala

«Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех пробоин на аварийном танкере Koala. Идет проверка на герметичность», — указано в Telegram-канале ведомства.
Сейчас начат ремонт последней пробоины на левом борту судна. Завершить устранение всех повреждений корпуса с внешней стороны планируется до конца текущего дня. Кроме того, в ближайшее время на правом борту будет начата откачка воды из шахты грузовых насосов.
«Это откроет доступ к внутренним помещениям, чтобы начать их осмотр. Ранее откачали три кормовых танка пресной воды — всего 300 куб. м», — заявили в ведомстве.
Ранее, 9 февраля, сообщалось, что танкер Koala, на борту которого находится 130 тыс. т мазута, тонет в порту Усть-Луга. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что у судна отказал двигатель, вследствие чего повредилось машинное отделение. Он отметил, что танкер пришвартован у причала, а угроза разлива нефти отсутствует.
В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта сообщили, что вокруг танкера установили боновые ограждения. Отмечалось, что грузовые резервуары танкера не повреждены и угрозы затопления нет. Кроме того, в Росморречфлоте сообщили, что пострадавших в результате происшествия не обнаружено.
После, 11 февраля, Минтранс России сообщил, что при обследовании аварийного танкера Koala не было зафиксировано утечек нефтепродуктов. Отмечалось, что специалисты Морспасслужбы работают над вопросом откачки 130 тыс. т мазута, который находится на борту потерпевшего крушение судна. Тогда же отмечалось, что по распоряжению капитана морского порта Усть-Луга Игоря Золотых собственника танкера Koala обязали удалить судно из акватории в течение трех месяцев.