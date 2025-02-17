Болезни органов дыхания чаще всего диагностируют у детей в Башкири

Стало известно, какими болезнями чаще всего страдают дети в Башкирии. По словам главы Минздрава республики Айрата Рахматуллина, почти каждый третий случай связан с заболеваниями органов дыхания. На них приходится 27% обращений.
На втором месте по распространенности находятся болезни глаза и его придаточного аппарата (12%).
11% детей, обращающихся к врачам, жалуются на болезни органов пищеварения, заключил глава ведомства.
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