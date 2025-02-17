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В Ростовской области иномарка врезалась в дерево, водитель погиб на месте

На трассе в Ростовской области иномарка слетела с дороги и врезалась в дерево, есть погибший.

Источник: Комсомольская правда

После ДТП на трассе в Ростовской области погиб 35-летний водитель автомобиля Geely Emgrand. Мужчина умер до прибытия скорой помощи, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла вечером 16 февраля на трассе Мечетинская — Гуляй-Борисовка — Нижнекугоейский в Зерноградском районе.

Предварительно, водитель иномарки заехал по неизвестным причинам оказался на обочине, а потом съехал с дороги в дерево. После этого машина опрокинулась.

Сейчас причины и обстоятельства произошедшего выяснят сотрудники полиции.

Всех автолюбителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго придерживаться ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты.