ГУФСИН и СКР устанавливают причины смерти заключенного в Прикамье

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН, 5 февраля этого года было обнаружено тело заключенного, который отбывал наказание в ИК-1 (Соликамск) за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).