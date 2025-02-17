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В Башкирии экс-полицейскому дали 9 лет колонии за взятку

В Октябрьском вынесли приговор бывшему сотруднику отделения по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Республики Башкортостан.

Как рассказали в прокуратуре РБ, в октябре 2023 года полицейский проводил доследственную проверку в отношении одного местного жителя и попросил у того через знакомого вознаграждение за прекращение следственно-розыскной деятельности.

Полученные 1,5 млн рублей мужчины поделили между собой. После чего оперуполномоченный заявил взяткодателю, что вознаграждения должны быть ежемесячными. Тогда горожанин обратился в правоохранительные органы.

Полицейского задержали при получении денег и уволили со службы по отрицательным основаниям.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на 7 лет.