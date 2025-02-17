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МЧС Башкирии прокомментировало гибель двух дрифтеров на льду

МЧС по Башкирии опровергло сообщение о гибели двух мужчин во время дрифта.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии опровергли гибель двоих мужчин в Аургазинском районе республики. По социальным сетям распространилось видео, на котором минивэн дрифтует по льду реки, а затем проваливается в воду.

Как сообщили в МЧС региона, этот инцидент имел место быть, однако произошел он не в этом году и не в Башкирии. Также фейковым является и число жертв трагедии.

— Происшествие было еще в 2022 году. Тогда мужчина устроил дрифт на льду реки Ангара под Иркутском. Водитель микроавтобуса погиб, в машине он был один, — цитирует МЧС «Башинформ».

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