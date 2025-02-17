МЧС: Огонь охватил частный дом и пристройки на улице 9 Января в Воронеже

Пожарные продолжают тушить частный дом, загоревшийся на пересечении улиц 9 Января и Пирогова, сообщает ГУ МЧС по региону.
Огонь также охватил пристройки, общая площадь пожара составляет порядка 300 квадратных метров.
«Ситуация осложнена отсутствием пожарных водоисточников и наличием в помещении емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями. Информации о пострадавших не поступало», — прокомментировали в ведомстве.
На месте работают десять пожарных расчетов. Ограничено движение транспорта по улице 9 Января.