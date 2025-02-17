Трубу, из-за прорыва которой полсотни улиц в Калининграде остались без отопления, не меняли больше 45 лет

Трубу, из-за прорыва которой 17 февраля полсотни улиц в Калининграде остались без воды и отопления, не меняли больше 45 лет. Об этом сообщили в «Калининградтеплосети».
«Магистраль была проложена в 1979 году. Учитывая возраст и степень изношенности объекта, в 2025 году предприятием запланирована перекладка данного участка», — сообщили в компании о планах поменять 1.5 км труб.
Напомним, авария случила на улице Горького. Без тепла и горячей воды теперь сидят жители домов на нескольких десятках улицах, включая ул. Земельная, Калязинская, Минская, Озерова, Пролетарская, Ракитная, Юношеская, Рокоссовского, Севастьянова, Сергеева, Соммера, Черняховского, Госпитальная и др.
Аварийная бригада к вечеру планирует заменить отрезок магистрали длиной 4,5 м.