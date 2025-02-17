Новосибирский экс-начальник отдела миграции осуждена за помощь мигрантам

В Новосибирске завершился судебный процесс по делу экс-начальницы миграционного отдела, которая помогала незаконным мигрантам. Кроме нее, в дела фигурировали еще двое соучастников. Следствие обнаружило, что Александра П. за деньги содействовала в организации пребывания иностранных граждан в регионе.
Вырученные средства расходовали на ремонт полицейского участка.
Обвиняемые свою вину не признали, и в зависимости от степени участия было назначено от 2 до 3 лет лишения свободы с штрафом в 100 тысяч рублей каждому.