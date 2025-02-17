На Северном подъезде к Ростову легковушка врезалась в грузовик

На Северном подъезде к Ростову-на-Дону автомобиль «ВАЗ 2101» врезался в остановившийся на обочине грузовик. В этой аварии пострадали два человека, рассказали 17 февраля в региональном управлении Госавтоинспекции.
— Столкновение машин произошло около 14 часов в районе 1 км Северного подъезда к Ростову-на-Дону. Водителя и пассажира легковушки направили в больницу на осмотр, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Обстоятельства и причины случившегося сейчас выясняют полицейские.
Добавим, в районе аварии некоторое время наблюдалась пробка. Сейчас, судя по электронным картам, на Аксайском проспекте существенных препятствий для машин нет. Однако некоторые сложности с проездом все же наблюдаются на улице Янтарной.