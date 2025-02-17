В МВД Башкирии прокомментировали нападение на школьниц в Уфе.

В Уфе незнакомец напал на детей буквально на пороге квартиры. Инцидент произошёл сегодня днём в доме по ул. Р. Зорге. Заявление потерпевших принято отделением полиции Октябрьского района, началось расследование, устанавливается личность нападавшего, сообщили «Башинформу» в МВД по РБ.
По предварительным данным, три школьницы пришли после уроков к одной из подружек. Когда гостьи собрались выходить, в тамбуре появился неизвестный мужчина, который напугал несовершеннолетних и зашёл на порог квартиры.
Когда девочки попытались вытолкать его наружу, он схватил одну из них за волосы, а другую ударил по лицу. К счастью, на крики детей вышли соседи, и незнакомец убежал.