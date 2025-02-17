Водолазы заделали две из трех пробоин на танкере «Коала» в порту Усть-Луга

В порту Усть-Луга продолжается ремонт иностранного танкера «Коала», который сел на мель после взрыва в машинном отделении. Водолазы уже заделали две из трех пробоин, теперь их осталось проверить на герметичность, а также закрыть третью дыру. Об этом сообщили в Морспасслужбе.
— Водолазы приступили к ремонту последней пробоины на левом борту судна. Заделку всех повреждений корпуса с внешней стороны завершат до конца дня 17 февраля, — добавили в пресс-службе.
Также продолжается откачка воды из судна. Ранее 300 кубометров откачали из трех кормовых танка. Теперь на очереди шахты грузовых насосов. Воду из них планируют убрать в ближайшее время, чтобы получить доступ к внутренним помещениям и начать их осмотр.
Помимо прочего специалисты порта продолжают разогревать мазут в грузовых танках. Это необходимо для откачки топлива. Сейчас его температура составляет 38 градусов.