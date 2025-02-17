Водолазы заделали две из трех пробоин на танкере «Коала» в порту Усть-Луга

В порту Усть-Луга продолжается ремонт иностранного танкера «Коала», который сел на мель после взрыва в машинном отделении. Водолазы уже заделали две из трех пробоин, теперь их осталось проверить на герметичность, а также закрыть третью дыру. Об этом сообщили в Морспасслужбе.