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Водолазы заделали две из трех пробоин на танкере «Коала» в порту Усть-Луга

Сейчас специалисты ремонтируют последнюю пробоину.

Источник: Морспасслужба — Telegram

В порту Усть-Луга продолжается ремонт иностранного танкера «Коала», который сел на мель после взрыва в машинном отделении. Водолазы уже заделали две из трех пробоин, теперь их осталось проверить на герметичность, а также закрыть третью дыру. Об этом сообщили в Морспасслужбе.

— Водолазы приступили к ремонту последней пробоины на левом борту судна. Заделку всех повреждений корпуса с внешней стороны завершат до конца дня 17 февраля, — добавили в пресс-службе.

Также продолжается откачка воды из судна. Ранее 300 кубометров откачали из трех кормовых танка. Теперь на очереди шахты грузовых насосов. Воду из них планируют убрать в ближайшее время, чтобы получить доступ к внутренним помещениям и начать их осмотр.

Помимо прочего специалисты порта продолжают разогревать мазут в грузовых танках. Это необходимо для откачки топлива. Сейчас его температура составляет 38 градусов.