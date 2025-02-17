В Беларусь на рейсовом автобусе снова пытались провезти питонов

«Маршрут транспортного средства сегодня был тот же — из Польши в Беларусь через пункт пропуска “Брест”. Водитель поменял место тайника — 15 сетчатых питонов скрыл в нише, оборудованной под холодильником. При опросе гражданин Польши рассказал, что перемещает только личные вещи», — рассказали в пресс-службе.