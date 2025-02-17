В Беларусь на рейсовом автобусе снова пытались провезти питонов

Питоны, как и ранее, переданы Минскому зоопарку.
Первый случай произошел в сентябре 2024 года, когда водитель спрятал под ступеньками этого же автобуса 19 королевских змей.
«Маршрут транспортного средства сегодня был тот же — из Польши в Беларусь через пункт пропуска “Брест”. Водитель поменял место тайника — 15 сетчатых питонов скрыл в нише, оборудованной под холодильником. При опросе гражданин Польши рассказал, что перемещает только личные вещи», — рассказали в пресс-службе.
Брестские таможенники направили автобус на осмотр с применением ИДК. Изображенные на сканограмме довложения в полости автобуса не оставили сомнений в необходимости проведения досмотра. Открутив саморезы, удерживающие холодильник, таможенники извлекли из конструктивной ниши восемь пластиковых контейнеров с экзотическими змеями.
В отношении гражданина Польши начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст. 15.1 КоАП. Автобус изъят до решения суда.
Сетчатые питоны — один из самых крупных видов питонов, обладающий великолепным узором. Эти змеи могут достигать впечатляющих размеров, длина взрослых особей — от 5 до 8 метров. Такие питоны обитают в Южной и Юго-Восточной Азии.